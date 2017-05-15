焦点：沙特与俄罗斯达成共识 石油减产协议需延长至2018年3月（更新版）

（更新标题和第一段措辞）

路透北京5月15日 - 全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩，油价应声受到推升。

这项决定的宣布时机早于石油输出国组织(OPEC)5月25日的下次正式会议，加上声明措辞强烈，令市场感到意外，这将十分有利于确保其他OPEC成员国及参与第一轮减产协议的其他国家一同支持。

沙特能源部长法力赫与俄罗斯能源部长诺瓦克稍早会谈后，在一篇联合声明中表示，双方同意将现有的减产协议再延长九个月到2018年3月。

两人承诺“将尽一切努力”降低全球库存至五年平均水位，对于获得现行减产协议参与国以外产油国的支持，也抱持乐观态度。

“库存明显减少，但还没有触及我们希望到达的五年均值，”沙特能源大臣法力赫与俄罗斯能源部长诺瓦克在北京共同举行的记者会上称。

“我们得出的结论是减产协议需要延长。”

基于自1月1日开始的当前协议，OPEC及包括俄罗斯在内的其他产油国承诺今年上半年减产近180万桶/日。

沙特与俄罗斯合计控制着全球石油供应的五分之一。

尽管外界此前已普遍预期OPEC和俄罗斯将同意延长减产协议，但这份声明的时机和措辞还是带动油价在周一亚洲交易时段涨逾1.5%。

“我认为OPEC和俄罗斯意识到，为了让市场重新站到自己一边，他们将需要采取‘震慑’战术，不能只是简单地延长协议，”Energy Aspects驻新加坡的分析师Virendra Chauhan说。

“市场还将关注削减出口，而不仅仅是减产，这是再平衡市场所要求的。”

主要产油国一直迫于形势考虑延长减产，因即便在当前减产协议达成后市场依然保持充足的供应，使得原油期货LCOc1CLc1徘徊在每桶50美元附近。

OPEC一位熟悉市况的消息人士周一对路透表示，自今年初以来全球浮式储油装置石油库存已大减了三分之一。

俄罗斯和沙特总计控制着约2,000万桶/日的产量。(完)