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国际财经 | 2017年 5月 15日 星期一 11:17 BJT

沙特和俄罗斯一致认为需延长减产协议至明年3月

路透北京5月15日 - 沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一称，两国一致认为需把减产协议延长至2018年3月。

法力赫和诺瓦克在北京举行的联合新闻发布会上表达了上述观点。

诺瓦克还称，削减石油产量的目的是让市场恢复平衡。(完)

(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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