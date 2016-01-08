沙特政府考虑出售沙特阿美股份--经济学人杂志

路透迪拜1月7日 - 沙特副王储萨勒曼(Mohammed bin Salman)告诉经济学人杂志 ，沙特政府正在考虑是否出售沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的股权，在低油价时代通过私有化进程筹得资金。

沙特阿美是世界最大的石油公司，拥有原油储量约2,650亿桶，占全世界石油储量的逾15%。分析师估计，如果沙特阿美上市，则将成为首个估值不低于1万亿美元的上市公司。

“此事正在考虑中，我们相信未来几个月会有决定，”萨勒曼在周四刊登的采访中称。

“个人而言，我对此十分感兴趣。我相信这符合沙特市场的利益，也符合沙特阿美的利益，同时也是为了提高透明度并打击贪腐，假如沙特阿美存在这种情况。”

萨勒曼未说明政府可能出售沙特阿美多少股份。该公司日产石油逾1,000万桶，为世界最大上市石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)的三倍。

若出售股份，则短期内可弥补沙特因低油价产生的庞大国家预算赤字，其去年的赤字总规模接近1,000亿美元。(完)