德国呼吁沙特与伊朗进行对话 尽一切可能改善双边关系

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透柏林1月4日 - 德国周一呼吁沙特与伊朗进行对话，呼吁双方使用一切可能选项以改善双边关系。沙特周日宣布与伊朗断绝外交关系。
“我们敦促两国进行对话，”德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）在例行新闻发布会上表示。“我们呼吁沙特和伊朗两国尽一切可能改善双边关系。”
沙特处决一名什叶派教士后，伊朗示威者周日冲击沙特驻伊朗大使馆，之后沙特宣布与伊朗断交。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。