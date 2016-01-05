德国呼吁沙特与伊朗进行对话，尽一切可能改善双边关系

标题新闻：阿里巴巴董事局主席马云称公司今年对收购不感兴趣，更中意于合作
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月4日 - 德国周一呼吁沙特与伊朗进行对话，呼吁双方使用一切可能选项以改善双边关系。沙特周日宣布与伊朗断绝外交关系。
“我们敦促两国进行对话，”德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）在例行新闻发布会上表示。“我们呼吁沙特和伊朗两国尽一切可能改善双边关系。”
沙特处决一名什叶派教士后，伊朗示威者周日冲击沙特驻伊朗大使馆，之后沙特宣布与伊朗断交。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。