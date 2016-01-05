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亚洲 | 2016年 1月 5日 星期二 16:08 BJT

德国呼吁沙特与伊朗进行对话，尽一切可能改善双边关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林1月4日 - 德国周一呼吁沙特与伊朗进行对话，呼吁双方使用一切可能选项以改善双边关系。沙特周日宣布与伊朗断绝外交关系。

“我们敦促两国进行对话，”德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）在例行新闻发布会上表示。“我们呼吁沙特和伊朗两国尽一切可能改善双边关系。”

沙特处决一名什叶派教士后，伊朗示威者周日冲击沙特驻伊朗大使馆，之后沙特宣布与伊朗断交。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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