沙特称挫败多起袭击阴谋 抓捕431名“伊斯兰国”网络人员

路透迪拜7月18日 - 沙特内政部周六称，该国逮捕了431名疑似属于“伊斯兰国”网络的人员，还挫败了企图袭击清真寺、安全部队及外国使馆的阴谋。

沙特安全级别最高的监狱附近一检查站周四发生汽车炸弹爆炸，车上司机死亡，两名安全官员受伤。“伊斯兰国”宣称对此次事件负责。

“伊斯兰国”追随者发起的一连串致命性袭击，引发了沙特面临相关威胁日渐加大的担忧。

“目前为止逮捕了431人，除了来自其他国家的参与者外，他们中的多数为本国公民……连续六起每周五在东部省份清真寺实施自杀式行动以及暗杀安全人员的行动被挫败，”沙特官方通讯社SPA刊登的沙特内政部声明称。

“恐怖分子针对一外国使馆、沙鲁拉省安全及政府设施以及刺杀安全人员的阴谋被挫败，”声明称。

该部没有透露这些人员是在何时被逮捕的。根据之前有关多名嫌疑人员被捕的消息，此事持续已有数月时间。

沙特内政部称，这些被捕人员涉嫌罪行包括走私爆炸物、调查可能袭击的场所、向爆炸袭击者提供运输和物资支持、从海外走私爆炸物及制造自杀式背心等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。