沙特称联合军演将增进伊斯兰盟国的军事纽带

路透利雅得2月22日 - 沙特周一称，中东史上最大规模军演正在进行，并将促进参与军演的20个伊斯兰国家之间的军事合作。沙特组织了此次军演，该国正寻求遏制主要对手伊朗不断增长的影响力。

此次联合军演名为“北方雷霆”（Northern Thunder），2月14日开始，3月10日结束，来自海湾国家、埃及、摩洛哥、巴基斯坦、孟加拉国、约旦、苏丹和塞内加尔的逾15万军队参加。

“部长联席会议表示希望军演实交流知识、提高军事协调水平方面的目标，”沙特内阁在声明中表示。

声明亦称赞了参加“北方雷霆”军演的各国展现出来的“就绪水平以及后勤与供应能力”。

逊尼派的沙特担忧什叶派伊朗日渐增强的地区影响力。伊核核问题协议达成后，国际社会已取消了对伊朗多年的制裁。

沙特亦担忧关键盟国--美国在该地区角色的弱化，并寻求建立替代性的军事联盟以抗衡伊朗。沙特军队是此次军演的主力。

沙特正领导由美国、英国和法国支持的伊斯兰国家联盟，在邻国也门作战，并称若华府牵头发动对叙利亚的“伊斯兰国”势力采取地面行动，沙特将跟进。（完）