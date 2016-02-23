沙特称联合军演将增进伊斯兰盟国的军事纽带

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透利雅得2月22日 - 沙特周一称，中东史上最大规模军演正在进行，并将促进参与军演的20个伊斯兰国家之间的军事合作。沙特组织了此次军演，该国正寻求遏制主要对手伊朗不断增长的影响力。
此次联合军演名为“北方雷霆”（Northern Thunder），2月14日开始，3月10日结束，来自海湾国家、埃及、摩洛哥、巴基斯坦、孟加拉国、约旦、苏丹和塞内加尔的逾15万军队参加。
“部长联席会议表示希望军演实交流知识、提高军事协调水平方面的目标，”沙特内阁在声明中表示。
声明亦称赞了参加“北方雷霆”军演的各国展现出来的“就绪水平以及后勤与供应能力”。
逊尼派的沙特担忧什叶派伊朗日渐增强的地区影响力。伊核核问题协议达成后，国际社会已取消了对伊朗多年的制裁。
沙特亦担忧关键盟国--美国在该地区角色的弱化，并寻求建立替代性的军事联盟以抗衡伊朗。沙特军队是此次军演的主力。
沙特正领导由美国、英国和法国支持的伊斯兰国家联盟，在邻国也门作战，并称若华府牵头发动对叙利亚的“伊斯兰国”势力采取地面行动，沙特将跟进。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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