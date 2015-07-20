沙特称挫败多起袭击阴谋 抓捕431名“伊斯兰国”网络人员

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月18日 - 沙特内政部周六称，该国逮捕了431名疑似属于“伊斯兰国”网络的人员，还挫败了企图袭击清真寺、安全部队及外国使馆的阴谋。
沙特安全级别最高的监狱附近一检查站周四发生汽车炸弹爆炸，车上司机死亡，两名安全官员受伤。“伊斯兰国”宣称对此次事件负责。
“伊斯兰国”追随者发起的一连串致命性袭击，引发了沙特面临相关威胁日渐加大的担忧。
“目前为止逮捕了431人，除了来自其他国家的参与者外，他们中的多数为本国公民……连续六起每周五在东部省份清真寺实施自杀式行动以及暗杀安全人员的行动被挫败，”沙特官方通讯社SPA刊登的沙特内政部声明称。
“恐怖分子针对一外国使馆、沙鲁拉省安全及政府设施以及刺杀安全人员的阴谋被挫败，”声明称。
该部没有透露这些人员是在何时被逮捕的。根据之前有关多名嫌疑人员被捕的消息，此事持续已有数月时间。
沙特内政部称，这些被捕人员涉嫌罪行包括走私爆炸物、调查可能袭击的场所、向爆炸袭击者提供运输和物资支持、从海外走私爆炸物及制造自杀式背心等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-