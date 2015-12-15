沙特宣布组建34国反恐军事联盟

路透迪拜12月15日 - 据沙特国家通讯社SPA刊登的声明，沙特周二宣布组建有34个国家参加的伊斯兰军事联盟。

“在此提到的国家决定组建由沙特为首的反恐军事联盟，联合行动中心设在利雅得，以协调和支持军事行动。”声明称。

加入联盟的包括埃及、卡塔尔、阿联酋、土耳其、马来西亚、巴基斯坦等穆斯林占人口比重较高的国家。

联合声明称有责任保护伊斯兰国家免受任何恐怖组织荼毒，无论是什么恐怖组织，属于什么宗派。

该联盟成员国名单中不包括沙特的“宿敌”伊朗。

美国呼吁海湾国家以更大力度支持打击“伊斯兰国”武装的行动。

沙特国防部长萨尔曼(Mohammed bin Salman)周二在新闻发布会上向记者表示，联盟将协调行动，打击在伊拉克、叙利亚、利比亚、埃及和阿富汗的恐怖分子，但未具体提及将如何开展军事行动。

他称，在叙利亚和伊拉克的行动中，该反恐联盟将与大国以及国际组织进行合作。

被问及新联盟是否仅聚焦于打击“伊斯兰国”时，萨尔曼称不仅将打击“伊斯兰国”，还将打击“任何出现在我们面前的恐怖组织”。(完)