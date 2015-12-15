沙特宣布组建34国反恐军事联盟

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透迪拜12月15日 - 据沙特国家通讯社SPA刊登的声明，沙特周二宣布组建有34个国家参加的伊斯兰军事联盟。
“在此提到的国家决定组建由沙特为首的反恐军事联盟，联合行动中心设在利雅得，以协调和支持军事行动。”声明称。
加入联盟的包括埃及、卡塔尔、阿联酋、土耳其、马来西亚、巴基斯坦等穆斯林占人口比重较高的国家。
联合声明称有责任保护伊斯兰国家免受任何恐怖组织荼毒，无论是什么恐怖组织，属于什么宗派。
该联盟成员国名单中不包括沙特的“宿敌”伊朗。
美国呼吁海湾国家以更大力度支持打击“伊斯兰国”武装的行动。
沙特国防部长萨尔曼(Mohammed bin Salman)周二在新闻发布会上向记者表示，联盟将协调行动，打击在伊拉克、叙利亚、利比亚、埃及和阿富汗的恐怖分子，但未具体提及将如何开展军事行动。
他称，在叙利亚和伊拉克的行动中，该反恐联盟将与大国以及国际组织进行合作。
被问及新联盟是否仅聚焦于打击“伊斯兰国”时，萨尔曼称不仅将打击“伊斯兰国”，还将打击“任何出现在我们面前的恐怖组织”。(完)
编译 刘珞焱 审校 朱淑珍
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选