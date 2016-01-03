沙特宣布与伊朗断交 两国紧张关系升级

路透迪拜/利雅得1月3日 （记者 Sam Wilkin/Angus McDowall） - 沙特周日断绝与伊朗的外交关系，对其驻德黑兰大使馆遭遇冲击作出回应。因沙特处决一名什叶派教士，沙特与伊朗这对中东宿敌之间的紧张关系升级。

沙特外交大臣朱贝尔在利雅得的新闻发布会上表示，伊朗外交人员已被要求在48小时内离开沙特。朱贝尔称，沙特不会允许伊朗损害该国的安全。

沙特处决什叶派教士Sheikh Nimr al-Nimr后，伊朗示威者周日冲击了沙特驻德黑兰大使馆，伊朗最高领袖哈梅内伊则称沙特将面临“神圣复仇”。Sheikh Nimr al-Nimr是沙特王室家族的公开反对者。

朱贝尔称，沙特驻伊使馆遭冲击与伊朗早些时候对德黑兰的外国使馆进行的袭击一致，也与伊朗通过在沙特建立“恐怖团伙”以破坏该地区稳定的政策一致。

“（沙特阿拉伯）王国鉴于此等现实，宣布断绝与伊朗的外交关系，并要求伊朗驻沙特外交人员于48小时内离开沙特。已召见伊朗驻沙特大使传达该消息，”他说道。

伊朗副外长侯赛因（Hossein Amir-Abdollahian）在伊朗国家电视台上率先作出回应，称沙特无法通过断绝外交关系掩盖“该国处决Sheikh Nimr的重大错误”。

美国回应称，鼓励沙特与伊朗进行外交接触，呼吁该地区的领导人采取“积极步骤”以缓和紧张关系。

“我们相信，外交接触与直接对话对于解决分歧仍至关重要，我们将继续呼吁该地区的领导人采取积极步骤以缓和紧张关系，”奥巴马政府的一名官员表示。（完）