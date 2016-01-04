消息人士称沙特对伊朗“受够了”

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月3日 - 一位了解沙特政府想法的消息人士称，沙特对伊朗“受够了”。此前沙特处决一名什叶派穆斯林教士，引发伊朗示威者冲击沙特驻伊朗大使馆，沙特随后宣布与伊朗断绝外交关系。
这位要求匿名的消息人士暗示，沙特政府不只对伊朗不满，也对美国感到失望，因沙特认为伊朗在整个中东地区实施干预行为，而美国对此未作出回应。
沙特当局周六称，他们处决了47名涉及恐怖主义活动的人士，当中包括知名什叶派穆斯林教士尼姆尔（Nimr al-Nimr）。周日凌晨，伊朗示威者冲击沙特驻伊朗大使馆。
沙特处决该教士遭到以什叶派为主的伊朗的谴责，为两国之间的最新冲突。近年来，沙特和伊朗在从叙利亚、也门到黎巴嫩及伊拉克等各种问题上都持对立立场。
“受够了。伊朗一次又一次蔑视西方，继续支持恐怖主义，发射弹道导弹，但无人就此采取行动。”该消息人士称。
“每次伊朗有所动作，美国都不予理睬。与此同时，沙特在叙利亚、伊朗和也门采取一些行动。”该消息人士称。“沙特才不在乎是否惹怒白宫。”
该消息人士后来又称，他曲解了沙特对美国的立场，沙特并非不在乎奥巴马政府的观点，而是觉得除了维护自身利益以外鲜有其他选择。
“他们（沙特）并非不在乎白宫的想法。”该消息人士称。“沙特和美国在好多问题上显然需要合作。但在与伊朗打交道方面，沙特（觉得他们）需要按照自身的最高利益自主行动。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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