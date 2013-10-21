沙特拒绝安理会席位 抗议在中东问题上不作为

路透利雅得10月18日 - 沙特周五拒绝接受联合国安理会非常任理事国席位，抗议安理会在叙利亚内战以及其他中东问题上未尽责。

沙特谴责安理会在中东问题上采取双重标准，呼吁安理会进行改革。安理会内部迄今在如何结束叙利亚内战问题上还存在分歧。

过去沙特表示不满主要是针对俄罗斯和中国，现在还把矛头对准了美国，沙特对美国自从“阿拉伯之春”以来采取的中东政策持反对态度。

沙特称，安理会未能解决巴勒斯坦与以色列的争端、未采取措施结束叙利亚内战、并阻止该地区核扩散，导致冲突和怨恨无休无止。

沙特外交部声明称：“沙特不愿接受联合国安理会成员国席位，直至安理会进行改革，能够有效地履行其责任，维护世界和平与安全。”

沙特周四当选安理会非常任理事国。联合国秘书长潘基文称，他未收到沙特拒绝该席位的正式通知。

一位不愿具名的分析人士称，这么重要的决定，必须得由国王或王储作出。

联合国阿拉伯国家集团19日发表声明，敦促沙特重新考虑拒绝担任安理会非常任理事国的决定。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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