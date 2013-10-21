沙特拒绝安理会席位 抗议在中东问题上不作为

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透利雅得10月18日 - 沙特周五拒绝接受联合国安理会非常任理事国席位，抗议安理会在叙利亚内战以及其他中东问题上未尽责。
沙特谴责安理会在中东问题上采取双重标准，呼吁安理会进行改革。安理会内部迄今在如何结束叙利亚内战问题上还存在分歧。
过去沙特表示不满主要是针对俄罗斯和中国，现在还把矛头对准了美国，沙特对美国自从“阿拉伯之春”以来采取的中东政策持反对态度。
沙特称，安理会未能解决巴勒斯坦与以色列的争端、未采取措施结束叙利亚内战、并阻止该地区核扩散，导致冲突和怨恨无休无止。
沙特外交部声明称：“沙特不愿接受联合国安理会成员国席位，直至安理会进行改革，能够有效地履行其责任，维护世界和平与安全。”
沙特周四当选安理会非常任理事国。联合国秘书长潘基文称，他未收到沙特拒绝该席位的正式通知。
一位不愿具名的分析人士称，这么重要的决定，必须得由国王或王储作出。
联合国阿拉伯国家集团19日发表声明，敦促沙特重新考虑拒绝担任安理会非常任理事国的决定。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)