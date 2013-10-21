重发-沙特拒绝安理会席位，抗议在中东问题上不作为

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(重发以明确本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得10月18日 - 沙特周五拒绝接受联合国安理会非常任理事国席位，抗议安理会在叙利亚内战以及其他中东问题上未尽责。
沙特谴责安理会在中东问题上采取双重标准，呼吁安理会进行改革。安理会内部迄今在如何结束叙利亚内战问题上还存在分歧。
过去沙特表示不满主要是针对俄罗斯和中国，现在还把矛头对准了美国，沙特对美国自从“阿拉伯之春”以来采取的中东政策持反对态度。
沙特称，安理会未能解决巴勒斯坦与以色列的争端、未采取措施结束叙利亚内战、并阻止该地区核扩散，导致冲突和怨恨无休无止。
沙特外交部声明称：“沙特不愿接受联合国安理会成员国席位，直至安理会进行改革，能够有效地履行其责任，维护世界和平与安全。”
沙特周四当选安理会非常任理事国。联合国秘书长潘基文称，他未收到沙特拒绝该席位的正式通知。
一位不愿具名的分析人士称，这么重要的决定，必须得由国王或王储作出。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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