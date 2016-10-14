沙特阿拉伯及软银计划建立规模达1000亿美元的科技基金

路透迪拜/东京10月14日 - 沙特阿拉伯及日本软银集团(9984.T)表示，将创立一家科技投资基金，规模可能扩大到1,000亿美元，目标是成为全球最大私募股权基金之一。

除了这项计划外，沙特今年还推出了一系列引人瞩目的商业尝试。由于经济受低油价打击，沙特正对其庞大的金融储备进行部署，力争发展非石油行业。

软银社长孙正义一直寻求在新领域的扩张。

软银声明称，沙特主要主权财富基金--公共投资基金(The Public Investment Fund,PIF)将成为牵头投资伙伴，未来五年可能最多投资450亿美元，而软银预计将投资至少250亿美元。

另有几家大型投资机构也在磋商参与事宜，或许使基金总规模高达1,000亿美元。不过具体是哪些投资机构则尚未披露。

孙正义称，“通过建立SoftBank Vision Fund，我们将能够在全球范围内加大对科技企业的投资。未来10年，SoftBank Vision Fund将成为科技行业的最大投资者。”

该基金将通过软银在英国的一家分支进行管理。(完)