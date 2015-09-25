沙特朝觐发生严重踩踏事故 至少717人遇难

沙特当局称，有至少717人在周四麦加朝觐者踩踏事故中丧生，另有至少863人受伤。沙特国王萨勒曼称，事故发生后他已下令对朝觐活动安排进行检讨。事故发生时，两拨人群前往掷石驱魔的仪式途中，同时抵达米纳的一个十字路口，在此发生了踩踏事故。米纳在麦加以东数公里。此次是1990年7月以来最严重的朝觐踩踏事故，1990年7月的踩踏事故造成1,426人丧生。路透