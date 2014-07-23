中东金融：沙特计划明年上半年向外资开放股市，实现经济多元化发展

* 监管部门称将公布规则草案，公示90天

* 这是沙特进行的重要经济改革

* 当局希望让经济向多元化发展

* 沙特料采取类似中国的限额模式

* 对波动和政治因素的担忧拖延改革脚步

路透利雅得/迪拜7月22日 - 沙特市场监管部门周二称，计划于明年上半年向外国金融机构直接投资开放股市。沙特股市规模在阿拉伯世界中最大。

沙特开放市值约为5,300亿美元的股市，是这个全球最大的石油出口国最受期待的经济改革举措之一。该国交易所是全球为数不多的尚未向外资开放的几家大型交易所之一。

“...市场将在2015年上半年向合格外国金融机构开放，投资上市股票，”沙特监管机构Capital Market Authority在一份声明中称。

沙特当局希望开放股市以促进就业，让经济在石油领域以外实现多元化发展，并加强对当地企业的市场约束。他们为这次改革做了多年准备，已完成大部分技术方面的准备工作。

据信，沙特市场中外资占比不超过5%，在股市中的份额更小。

外资对沙特股票的潜在需求非常大，因该国经济强劲，并且拥有中东地区的热门龙头企业。国际货币基金组织(IMF)周一将沙特今年经济增长预测上调至4.6%。

**监管**

实际上，沙特当局料将采用严格的监管框架，以确保资金缓慢流入。CMA表示将于下个月公布此项改革的监管草案，之后将进行90天的公众意见征询。

根据沙特当局此前向金融业提出的建议，沙特将遵循与中国、台湾和其它部分主要新兴市场类似的开放交易所模式。

当局将基于投资者管理资产规模等因素衡量外资是否符合投资条件，符合条件的海外投资者将获得投资许可，并获得在本地市场进行投资的限额，同时外资在本地企业中的持股比例不能超过当局设定的上限。

根据其中一些建议，海外机构要想获得投资许可，旗下管理的全球资产规模不得少于50亿美元；单个机构对沙特企业的持股上限为5%，外资合计持股上限为20%。

一位沙特资深银行业人士预计，最初仅会发放“少量”、可能是10份投资许可，之后当局将根据市场反应来逐步增加许可的发放数量。由于此事比较敏感，该人士要求匿名。