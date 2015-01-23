沙特国王阿卜杜拉逝世 其弟萨尔曼继位

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透利雅德1月23日（记者 Angus McDowall） - 沙特官方电视台发布声明称，该国国王阿卜杜拉周五凌晨逝世，其弟萨尔曼继位。
萨尔曼已将同父异母的弟弟穆克林（Muqrin）立为王储和继承人。
“两圣寺护法、国王阿卜杜拉今日凌晨1点逝世，萨尔曼国王、所有王室成员及整个国家深表哀悼，”声明称。
阿卜杜拉据信生于1923年，2006年开始作为国王统治沙特。
萨尔曼据信已经79岁，2012年被立为王储并一直担任沙特国防部长，此前曾任利雅德省省长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。