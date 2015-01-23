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时事要闻 | 2015年 1月 23日 星期五 09:07 BJT

沙特国王阿卜杜拉逝世 其弟萨尔曼继位

路透利雅德1月23日（记者 Angus McDowall） - 沙特官方电视台发布声明称，该国国王阿卜杜拉周五凌晨逝世，其弟萨尔曼继位。

萨尔曼已将同父异母的弟弟穆克林（Muqrin）立为王储和继承人。

“两圣寺护法、国王阿卜杜拉今日凌晨1点逝世，萨尔曼国王、所有王室成员及整个国家深表哀悼，”声明称。

阿卜杜拉据信生于1923年，2006年开始作为国王统治沙特。

萨尔曼据信已经79岁，2012年被立为王储并一直担任沙特国防部长，此前曾任利雅德省省长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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