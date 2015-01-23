沙特国王阿卜杜拉逝世 其弟萨尔曼继位

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅德1月23日（记者 Angus McDowall） - 沙特官方电视台发布声明称，该国国王阿卜杜拉周五凌晨逝世，其弟萨尔曼继位。
萨尔曼已将同父异母的弟弟穆克林（Muqrin）立为王储和继承人。
“两圣寺护法、国王阿卜杜拉今日凌晨1点逝世，萨尔曼国王、所有王室成员及整个国家深表哀悼，”声明称。
阿卜杜拉据信生于1923年，2006年开始作为国王统治沙特。
萨尔曼据信已经79岁，2012年被立为王储并一直担任沙特国防部长，此前曾任利雅德省省长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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