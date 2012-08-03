沙特向联大提交新涉叙草案 俄罗斯称将不会支持

路透莫斯科8月2日电（记者 Gabriela Baczynska）---俄罗斯周四表示，不会支持沙特阿拉伯起草并提交联合国大会的叙利亚问题决议草案，称该草案有失公允，且会鼓励反对派继续与阿萨德政府抗争。

联合国大会将於周五对该草案进行投票，此前计划周四投票，但投票时间被推迟，以便为修改草案的谈判提供时间。该决议草案不具有法律约束力。草案还指责联合国安理会未能在叙利亚问题上采取行动。

最新的决议草案删除了对阿盟呼吁阿萨德下台并支持制裁的明确支持。

西方外交官表示，希望投赞成票的成员国能够超过100个，尽管他们认为很多国家会弃权。

不过俄罗斯外交部的声明称，该决议草案“偏向一方、有失公允”，俄罗斯不支持。

俄罗斯称，该草案将叙利亚问题的责任完全推给了叙利亚当局，“这将鼓励（反对派）在武装反抗叙利亚政府的立场上不作出让步”。

俄罗斯表示，叙利亚冲突双方必须同时停火。此前俄罗斯三次否决西方和阿拉伯国家支持的联合国安理会涉叙决议草案。

外交官称，俄罗斯和中国料将对决议草案投反对票，2月联合国大会投票时就是这种情况。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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