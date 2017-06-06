沙特和阿联酋的银行暂停卡塔尔交易 等待央行指示--消息人士

路透迪拜6月6日 - 银行业消息人士周二对路透表示，由于断交，沙特阿拉伯与阿联酋的一些商业银行推迟处理与卡塔尔银行业者之间的业务，比如信用证。

他们表示，这些要求不具名的银行推迟了相关交易，等待各自央行指示如何处理与卡塔尔之间的业务往来。

消息人士还说，阿联酋央行已要求该国银行详细说明对卡塔尔银行业的曝险敞口，巴林央行也采取了类似举措，并将周四定为获得这些信息的最后期限。

阿联酋央行未回复置评请求，记者也未立即联系到巴林央行官员就此置评。

沙特、埃及、阿联酋和巴林周一切断与卡塔尔的海陆空联系，指责卡塔尔支持恐怖主义。 (完)