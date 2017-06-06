沙特和阿联酋的银行暂停卡塔尔交易 等待央行指示--消息人士

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透迪拜6月6日 - 银行业消息人士周二对路透表示，由于断交，沙特阿拉伯与阿联酋的一些商业银行推迟处理与卡塔尔银行业者之间的业务，比如信用证。
他们表示，这些要求不具名的银行推迟了相关交易，等待各自央行指示如何处理与卡塔尔之间的业务往来。
消息人士还说，阿联酋央行已要求该国银行详细说明对卡塔尔银行业的曝险敞口，巴林央行也采取了类似举措，并将周四定为获得这些信息的最后期限。
阿联酋央行未回复置评请求，记者也未立即联系到巴林央行官员就此置评。
沙特、埃及、阿联酋和巴林周一切断与卡塔尔的海陆空联系，指责卡塔尔支持恐怖主义。 (完)
(编译 张涛/汪红英; 审校 孙茉莉/李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。