沙特拒绝安理会席位 美国忙作说客

路透巴黎/科威特10月21日（记者 Arshad Mohammed/Sylvia Westall） - 美国国务卿克里周一寻求缓和与沙特日益紧张的关系，后者日前拒绝接受联合国安理会非常任理事国席位，以抗议安理会在叙利亚内战问题上的不作为。

沙特上周五拒绝接受联合国安理会为期两年的非常任理事国席位，对其所称的联合国“双重标准”表示愤怒。该国此举赢得了海湾阿拉伯盟友和埃及的称赞。

沙特外长费萨尔亲王（Saud al-Faisal）周一在他的巴黎私人宅邸设午宴招待克里。美国官员称，在伊朗无核化、结束叙利亚内战及稳定埃及局势方面，美国和沙特的目标一致。

美国国务院一位高官在午宴过后对记者称，克里列举了成为安理会非常任理事国的优势。安理会可授权进行军事行动、实施制裁及制定维和行动。

“国务卿克里一方面表示这是沙特的决定，一方面又称美国重视沙特在地区及国际社会的领导地位，”该官员称。

“联合国安理会席位为成员国提供了直接参与的机会，”该官员说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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