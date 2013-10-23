沙特警告或将疏远美国

路透多哈/华盛顿10月22日（记者Amena Bakr/Warren Strobel） - 由于不满美国总统奥巴马在伊朗和叙利亚问题上的政策，沙特阿拉伯王室成员威胁将与美国保持距离，这一举动可能将美国与沙特的盟友关系降至近年来最低点。

沙特情报机构负责人宣布，沙特与美国的关系将会发生“重大的转变”。有消息人士周二称，由于不满美国对叙利亚内战的不作为，以及近日美国与伊朗关系缓和，沙特做出上述举动以示抗议。

班达尔·本·苏丹王子（Bandar bin Sultan ）告诉欧洲外交官员，美国未能对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)和巴以冲突积极采取行动，而且美国政府日益亲近伊朗，而且2011年沙特帮助巴林挫败反政府活动时美国也并未支持沙特。

消息人士称：“沙特此次疏远美国意义重大。沙特可能不愿再处于从属地位。”

但尚未有消息确认班达尔·本·苏丹的上述言论是否得到了沙特国王阿卜杜拉(King Abdullah)的完全支持。这位王子之前担任沙特驻美国大使长达22年。

美国与沙特关系裂痕不断升级在华盛顿也显现出迹象，另一位沙特王子在美国首都批评奥巴马的中东政策，指责奥巴马在叙利亚和巴以和平问题上“茫然不知所措”。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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