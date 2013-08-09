骆驼或是MERS-CoV病毒的宿主--研究

路透伦敦8月8日（记者 Kate Kelland） - 去年在沙特阿拉伯出现的、造成人感染的中东呼吸系统综合症冠状病毒（MERS-CoV），可能来自当地的一种单峰骆驼。

科学家在关于何种动物宿主可能导致该病毒在人类感染爆发的研究中称，发现了该病毒在中东单峰骆驼中普遍存在的确凿证据。

MERS-CoV会引起咳嗽、发烧和肺炎，已在海湾地区、法国、德国、意大利、突尼斯和英国出现人感染病例报告。

世界卫生组织（WHO）称，目前确诊的该病毒感染病例共为94例，其中死亡46人，其中的多数感染病例出现在沙特。

“随着新增的人感染MERS-CoV病例继续出现，除了从其他患者传染外，别无其他关于传染源的线索，这一新的（研究）结果显示，单峰骆驼可能是宿主之一，”负责研究的荷兰比尔特霍芬全国公共卫生和环境所的Chantal Reusken说。

这项研究结果刊登在《柳叶刀感染性疾病杂志》（Lancet Infectious Diseases）上。研究人员从各种家畜身上采集了349份血清样本，当中包括单峰骆驼、奶牛、绵羊、山羊以及一些与单峰骆驼有关联的动物，这些动物来自阿曼、荷兰、西班牙、智利等一些不同的国家。

研究人员在160份来自荷兰和西班牙牛羊的血清中没有发现MERS-CoV抗体，但在50份来自阿曼骆驼的血清中全部发现了该病毒抗体。

英国雷丁大学微生物学家Benjamin Neuman称，发现抗体表明来自中东的骆驼可能曾感染过一种类MERS冠状病毒，但尚无法确定发生的时间以及这些骆驼感染病毒与传播至人类的病毒是否一样。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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