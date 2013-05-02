沙特新增五例类SARS死亡病例

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透迪拜5月2日 - 沙特阿拉伯称，又有五人死于NCoV病毒，另有两人正在接受急救。NCoV病毒和非典（SARS）病毒同属冠状病毒。
沙特媒体SPA援引沙特卫生部周三晚间发布的声明称，这七名患者都是在al-Ahsa省发现的。
3月曾有一名沙特男子死于该病毒。
NCoV病毒和非典病毒不同，但是类似，去年在中东被发现。沙特、约旦和英国都有确诊病例。
世界卫生组织网站3月26日发布的更新显示，共收到全球通报的17例确诊人感染NCoV病毒的病例，其中11人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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