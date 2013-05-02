沙特新增五例类SARS死亡病例

路透迪拜5月2日 - 沙特阿拉伯称，又有五人死于NCoV病毒，另有两人正在接受急救。NCoV病毒和非典（SARS）病毒同属冠状病毒。

沙特媒体SPA援引沙特卫生部周三晚间发布的声明称，这七名患者都是在al-Ahsa省发现的。

3月曾有一名沙特男子死于该病毒。

NCoV病毒和非典病毒不同，但是类似，去年在中东被发现。沙特、约旦和英国都有确诊病例。

世界卫生组织网站3月26日发布的更新显示，共收到全球通报的17例确诊人感染NCoV病毒的病例，其中11人死亡。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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