沙特新增五例类SARS死亡病例

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜5月2日 - 沙特阿拉伯称，又有五人死于NCoV病毒，另有两人正在接受急救。NCoV病毒和非典（SARS）病毒同属冠状病毒。
沙特媒体SPA援引沙特卫生部周三晚间发布的声明称，这七名患者都是在al-Ahsa省发现的。
3月曾有一名沙特男子死于该病毒。
NCoV病毒和非典病毒不同，但是类似，去年在中东被发现。沙特、约旦和英国都有确诊病例。
世界卫生组织网站3月26日发布的更新显示，共收到全球通报的17例确诊人感染NCoV病毒的病例，其中11人死亡。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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