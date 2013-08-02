沙特新增三例MERS病例 其中两人为医务人员--WHO

路透伦敦8月1日 - 世界卫生组织（WHO）周四称，该组织接到三例感染中东呼吸系统综合征冠状病毒（MERS）的新增病例报告，其中两人为与患者有接触的沙特医务人员。

该组织称，这两名女性医务人员分别来自沙特Assir和利雅得地区，均出现了MERS的轻微症状，第三例新增病例患者是一位来自利雅得的67岁妇女，症状更为严重，正在医院接受治疗。

由传染病专家组成的国际小组今年5月赴沙特调查研究的结果显示，在医院感染MERS的“风险很高”，因为该病毒可轻松在医疗机构内传播。

MERS病毒是在去年被发现的，会引起咳嗽、发烧和肺炎，具有传染性且致命，已从海湾地区扩散到法国、德国、意大利、突尼斯和英国。

根据世卫组织最新数据，迄今为止，实验室确诊的MERS全球感染病例共为94例，其中死亡46例。多数感染病例出现在沙特。

该组织称，疑似或已确诊出现感染情况的接诊诊所和医院，则“应采取适当措施来降低向其他患者、医护工作人员及访客……的传播风险”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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