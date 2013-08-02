沙特新增三例MERS病例，其中两人为医务人员--WHO

《中国报摘》--中国证券报4月12日
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月1日 - 世界卫生组织（WHO）周四称，该组织接到三例感染中东呼吸系统综合征冠状病毒（MERS）的新增病例报告，其中两人为与患者有接触的沙特医务人员。
该组织称，这两名女性医务人员分别来自沙特Assir和利雅得地区，均出现了MERS的轻微症状，第三例新增病例患者是一位来自利雅得的67岁妇女，症状更为严重，正在医院接受治疗。
由传染病专家组成的国际小组今年5月赴沙特调查研究的结果显示，在医院感染MERS的“风险很高”，因为该病毒可轻松在医疗机构内传播。
MERS病毒是在去年被发现的，会引起咳嗽、发烧和肺炎，具有传染性且致命，已从海湾地区扩散到法国、德国、意大利、突尼斯和英国。
根据世卫组织最新数据，迄今为止，实验室确诊的MERS全球感染病例共为94例，其中死亡46例。多数感染病例出现在沙特。
该组织称，疑似或已确诊出现感染情况的接诊诊所和医院，则“应采取适当措施来降低向其他患者、医护工作人员及访客……的传播风险”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--近日中国银监会下发通知，要求专项治理银行业金融机构同业业务、投资业务、理财业务等跨市场、跨行业交叉性金融业务中存在的杠杆高、嵌套多、链条长、套利多等问题，意在缩短企业融资链条、降低企业债务杠杆、纠查偏离服务实体经济的业务和行为。
* •标售标的：央行两年期定存单 * •标售时间：周三(12日) * •标售金额：300亿台币 * •预测中值：0.63-0.64% * •受访机构：七家 路透台北4月11日 - 台湾央行周三将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加权平均得标利率料将落在0.63-0.64%，较上次的加权平均得标利率0.64 %略微走低。 路透周二访谈七家金融机构，包括五家本地银行、二家外商银行，预估利率大区间在0. 63-0.645%。 以下为交易员看法： --本地大型银行交易员认为，尽管两年期存单较长及未来利率走势看升，惟两年期存单 发行金额仅300亿台币，银行间仍有到期续作的需求，预期本次两年期存单得标利率落在0.6 3-0.64%，或将较上月的0.64%微跌。 --一位外银交易员表示，季底效应一过，目前资金情势较显宽裕，但近期有外资转趋偏 向汇出，在利多及利空因素相互抵销后，料本次两年期定存单得标利率与上月大致持平，约 落在0.64%附近。 --一位当地大型银行交易主
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)