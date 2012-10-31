沙特婚礼鸣枪庆祝击落电线 23人触电身亡

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透利雅得10月31日电---据当地民防官员称，周二晚在沙特阿拉伯东部地区的一场婚礼聚会上，鸣枪庆祝时击落一条电线，致使23人触电身亡。
“婚礼上，电缆掉在一扇金属门上，导致23名遇难，全部为触电身亡，”东部省（Eastern Province）名叫Abdullah Khashman的官员通过电话说。
据当地报纸网站发布的图片，事故发生後该庭院一片狼藉，桌椅倒地，场地中间立着一根电线杆，上面悬着给灯泡供电的电线。
Khashman称，遇难人员均来自同一部落。事故中另有30人受伤。
鸣枪庆祝是沙特某些部落地区的婚庆习俗，该国上月对此予以禁止。
沙特官方媒体沙特通讯社（Saudi Press Agency）报导称，东部省省长Prince Mohammed bin Fahd已要求调查该事故。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。