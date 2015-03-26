沙特与盟国在也门对胡塞武装发动空袭

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透亚丁/华盛顿3月26日 - 沙特阿拉伯周三宣布在也门展开军事行动，对包围南部城市亚丁的胡塞武装发动空袭，也门总统曾暂避于该市。另外有10个国家参与了此次军事打击。
沙特驻美国大使Adel al-Jubeir在华盛顿召开的新闻发布会上表示，沙特与海湾盟国和其他国家采取联合军事行动，以“保护也门总统哈迪的合法政府”。他并未透露哈迪的去向。
沙特主导此次空袭行动，由此也被拖入越演越烈的也门国内冲突之中。
此次危机可能升级成为一场受大国背后操纵的战争，其中伊朗支持什叶派胡塞武装，而沙特及其他海湾逊尼派国家支持总统哈迪。
Jubeir表示，“我们将竭尽所能保护也门的合法政府不被推翻。”
Jubeir并称，美国没有参与此次军事行动，但美国官员称华盛顿提供了某些帮助。这位官员称，行动不会局限于也门特定的城市或地区，暗示联军的飞机可能会在其选择的任意地点打击胡塞武装。(完)
(翻译 张荻； 审校 郑茵)
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