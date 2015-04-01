综述：沙特-也门边境发生激战 哈迪政府请求出动地面部队干预

支持胡赛武装的女子2015年3月31日在萨那游行示威，抗议沙特领导的空袭。 REUTERS/Khaled Abdullah

路透亚丁3月31日 - 沙特军队周二与也门胡塞武装之间爆发上周沙特带头空袭以来的最激烈边境交火。也门外交部长呼吁阿拉伯国家尽快实施地面军事干预。

自上周四以来，沙特一直在带领阿拉伯国家组成的联军对什叶派胡塞武装实施空中打击。胡塞武装去年占领了也门首都，成为势力最强的一股势力。也门是阿拉伯半岛最贫困的国家。

沙特表示，他们的目的是恢复也门哈迪总统的统治。哈迪已于上周离开也门。胡塞武装与沙特的中东宿敌--伊朗结成盟友，背后还有效忠前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)的军队支持。萨利赫三年前在爆发“阿拉伯之春”运动之后被赶下台。

此次冲突已导致也门陷入内战，并迫使美军撤出。也门是美国打击基地组织的一个主要战场，无人机从这里起飞轰炸也门境内的基地组织目标。

也门北部居民和一些部落消息人士称，在和沙特接壤的一些地方，有大炮和火箭弹交火。他们说，可以听到爆炸声和猛烈的炮火声，还有沙特直升机在头顶飞过。

在南部港口亚丁，胡塞武装人员及其盟友部队向效忠于总统哈迪的部队发起进攻，试图夺取政府军控制的最后一个要塞。

在胡塞武装轰炸位于亚丁的政府武装时，至少有36人死亡。沙特主导的联合部队战机轰炸了机场附近的胡塞武装阵地。

再往西，当地官员称，胡塞武装人员已进入一个海岸军事基地，该基地可俯瞰红海具有战略地位的曼德海峡。第17装甲师的士兵为胡塞武装人员打开了基地大门。

**能源通道**

连接红海和亚丁湾及阿拉伯海的曼德海峡航线是一个非常重要的能源通道，每天有超过300万桶原油从这里经过并运往欧洲、亚洲和美国。

目前流亡沙特的哈迪政府呼吁沙特向也门派出地面部队。

当一家阿拉伯电视频道al-Arabiya Hadath的主持人询问是否寻求阿拉伯国家采取地面行动时，也门外交部长亚辛(Riyadh Yaseen)回答说：“我们正在争取尽快，以挽救我们的基础设施，挽救许多城市中被围困的也门人。”

沙特表示已沿国境线集结部队，为可能进行的地面进攻做好准备，但没有给出派兵的具体时间表。巴基斯坦也表示将派遣军队支持沙特行动。

“在特定地区、特定时间可能会发动有限的地面攻势。但不要认为地面攻势是自然而然的行动，”联军发言人--沙特陆军准将Ahmed Asseri称。

“我不希望我们把重点放在地面行动上，就好像这是‘必须’进行的...如果能够用其它方式实现目的的话。”

在南部城市达利阿(Dhalea)，居民报告称发生激烈战斗，南部分裂派武装同效忠萨利赫部队支持的胡塞武装进行炮战。

胡塞武装及其盟友的阵地一再遭受空袭，一个军事基地的弹药库被击中发生大爆炸。一位目击者称，九名南方武装分子死亡，胡塞及其友军也损失约30名士兵。

当地消息人士称，在东部沙巴瓦省与马里布省交界处，至少15名胡塞武装人员及其盟友在与部落武装的冲突中丧生。

胡塞武装背后有仍效忠萨利赫总统的军队支持，萨利赫本人是扎伊迪(Zaidi)派成员。萨利赫掌权时他的军队曾对胡塞武装予以打击，但现在与其是盟友。

**动荡多年**

沙特阿拉伯历来喜欢插手贫困邻国事务，2009年就曾在边境地区与胡塞武装发生短暂而无确定结果的地面交火，当时是支持时任总统萨利赫。

由于连年动荡，中央政权又土崩瓦解，也门内战终于爆发。该国还要应对部落纷争，对付基地组织最有力的中东分支，还要压制南方分离主义活动。

萨利赫与胡塞武装结盟，就使中东势力的天平从沙特向伊朗倾斜；沙特-伊朗之争还体现在叙利亚和伊拉克战场上。此次危机是沙特新国王萨尔曼(Salman)以及他提拔的亲信面临的首次重大外交政策考验。

伊朗副外长Hossein Amir Abdollahian称沙特犯了个“战略性错误”。他说，伊朗提议结束冲突，并曾试图与沙特政府接触。他没有透露详情。

“伊朗和沙特可以合作解决也门危机，”他在科威特表示，“我们建议也门各方恢复平静和对话。”

沙特外交大臣费萨尔表示，军事行动将持续下去，直到也门恢复安定团结。(完)

(编译 王颖/秦德兴/郑茵；审校 张涛/徐文焰/杜明霞/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。