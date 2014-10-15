沙特坐视油价下跌 或推动美国解除数十年出口禁令

路透纽约10月14日 - 沙特阿拉伯维持原油产量在高位，令全球油价大跌，而沙特这样的举措，可能出现意想不到的后果：美国产油业者要求政府解除维持数十年之国内原油出口禁令的呼声可能加剧。

周二全球油价大跌近5%至2010年以来最低水平，因石油输出国组织(OPEC)核心成员国并没有进行干预以支撑市场的迹象。在价格大战之讨论兴起之际，一向对油价展现强硬态度的伊朗已经转变立场，表示该国能够承受油价下跌。

自从四年前兴起页岩油革命，美国原油的价格一直低于全球价格。美国油价受到压制，令国内产油业者急切希望解除1970年代因阿拉伯石油禁运危机而制定的出口禁令。

“完全解除石油出口禁令，能让美国石油产能长时间维持高档，即便油价持续疲弱，”Breitling Energy Inc首席执行官Chris Faulkner表示，“我国不能坐视石油与天然气的荣景开始破灭。”

但许多美国人担心汽油价格高涨，因此支持这项禁令，许多国会议员亦然。美国总统奥巴马有意容许增加部分类型的油品出口，但政治专家已表示，如果没有明显证据显示美国原油低于市价，正迫使页岩油业者减产，甚或停产，那么奥巴马就不太可能这么做。

过去几年，原油价格多数时间维持在100美元以上，这样的情境几乎不可能出现。但随着油价崩跌，加上沙特对油价低见每桶80美元泰然处之，美国石油出口解禁之日，可能较许多人预期还要早来到。

美国汽油零售价也降至接近每加仑3美元，为2010年以来首次。如果价格保持这么低，美国人可能就不那么担心出口原油会推高汽油零售价了，那些表明出口实际上会提振经济的研究结果，也会更加为人接受。

“我认为，当油价处在80美元时，(反对出口的)观点要比油价在100美元时更难获得支持，”战略与国际研究中心(Center for Strategic & International Studies)高级顾问Guy Caruso表示。

**价格战**

石油价格战在本月初露端倪，沙特和科威特表示不会减产，暗示他们宁愿让油价下跌，去压制美国页岩油和俄罗斯石油的产量。

降价能够在多短时间内开始打压十分活跃的美国页岩油生产，还需要拭目以待。目前，由于炼厂需求强劲，美国页岩油价格只比全球竞争对手略低几美元。

但几乎没有分析师认为这种情况能持续太长时间，页岩油将会跌至每桶贴水10美元甚至更多，让开采者面临更大的价格压力。

“问题在于沙特是否希望布兰特原油在80美元或90美元。如果是80美元，我担心(页岩油)价格会贴水10-15美元，而在65美元时，许多美国(页岩油)生产就不合算了，”Pioneer Natural Resources (PXD.N)执行长Scott Sheffield周二在位于华盛顿的智库Aspen Institute表示。

Sheffield说，如果解除禁令，将使美国原油价格缩窄与布兰特原油的价差，目前为每桶约3美元，但夏季时曾接近10美元。

许多专业人士表示，他们认为奥巴马总统或国会几乎没有理由推进出口解禁，因为这可能被视为对大石油公司的利益做出让步，而让美国开车族做出牺牲。

不过，如果油价降低放缓了美国的石油开采热潮，华盛顿的政界人士可能就有更多理由采取行动。石油开采荣景一直是美国经济复苏的一个支柱。

“总统将会站出来表示‘我们必须这样做，因为我们不能让生产关停’”加州大学戴维斯分校能源与可持续发展项目的负责人Amy Myers Jaffe表示。

**选举政治产生影响**

部分分析师预计，选举过后会有进一步行动。今年11月国会将进行中期选举，可能使参议院落入支持石油出口的共和党人的控制之下，2016年的总统选举可能产生一届支持石油产业的政府。

Pioneer公司的Sheffield表示，他希望商务部在11月选举之后会批准出口更多的石油。Pioneer公司是美国获准出口经初步加工的凝析油的两家公司之一。

即便如此，反对者仍不肯罢休。

“仅仅因为油价降低，并不能改变如果取消出口禁令，将使国内油价上涨、减少美国炼厂就业以及使我们无法做到能源独立的这个事实。 ”来自新泽西州的民主党参议员Robert Menendez表示。

“我知道石油巨头想要赚更多的钱，但我上次了解的信息是，它们的业务已经做的很好。”(完)

(编译 陈宗琦/郑茵/李春喜; 审校 张荻/张涛)

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