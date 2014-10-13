独家：沙特忍痛接受低油价 以减缓新产能投资和供应--消息

路透伦敦/纽约10月12日 - 沙特平静地告诉石油市场参与者，该国接受明显降低的油价持续一段时间。这与该国的以往的政策相差很大，而此举的用意可能在于拖慢石油生产竞争对手的扩张速度，其中包括美国页岩油的生产。

包括委内瑞拉在内的部分石油输出国组织(OPEC)成员国叫嚷着要减产，以推动国际油价回到每桶100美元上方。但最近，沙特官员在与油市投资者和分析师的私下会面时却传递出了不一样的信息。了解情况的消息人士称，沙特准备接受油价在每桶90美元以下，甚至低至80美元，期限长达一两年。沙特是OPEC的最大产油国。

这些会面传递出迄今为止最清晰的信号，那就是沙特准备暂时放弃维持布兰特油价LCOc1在每桶约100美元的长期不成文策略，希望在未来数年保持市场份额。

消息人士称，沙特似乎在押注，认为要获得中期收入增长，有必要接受一段时间的低油价，这将抑制新的产能投资，以及美国页岩油或超深海油田供应的进一步增长。由于会谈的私密性质，消息人士要求匿名。

但会谈未提供沙特是否减产、或减产多少的线索。而许多分析师则预期沙特会减产，以支撑供过于求的油市。沙特日产原油约970万桶，约占OPEC产量的三分之一。

其中一位消息人士称，当被问及即将采取的减产措施时，一名沙特官员回答说“减什么产？”。

还不能肯定沙特对油市观察人士透露的信息，是代表了该国采取的新策略，还是为说服其他OPEC成员国参与最终减少供应的一个论据。

一位未直接参与会谈的消息人士表示，虽然沙特并不希望油价进一步下滑，但也不愿意单方减产，而是准备忍受低油价，直到其他OPEC成员承诺采取行动。

**OPEC成员国感到焦虑**

由于OPEC其他多数成员国都不能或不愿减产，所以该机构11月27日召开的下次会议将是数年来最艰难的一次。OPEC过去十年只有屈指可数的几次同意减产，最近一次是在2008年金融危机爆发后。

委内瑞拉周五成为首个公开呼吁更早采取紧急行动的国家。该国外长拉米雷斯表示，“任何国家都不愿意展开价格战，因为油价已经跌破100美元”。委内瑞拉是对油价最敏感的OPEC成员国之一。

科威特石油部长Ali al-Omair周日称，鉴于俄罗斯和美国产量增加，OPEC减产对于支撑油价作用不大。这是首个明确阐述OPEC最具影响力成员国新观点的高级官员。

“我认为目前(OPEC)各国不会减产，”科威特新闻社(KUNA)援引Ali al-Omair的话报导称。

Omair指出，油价或将在每桶76-77美元止跌，因为这是美国和俄罗斯产油的成本水准。美国页岩油行业荣景意外扭转了产出萎缩势头，并推动产量达到1980年代以来最高。

沙特石油官员未就这一市场趋势公开发表评论。对于路透有关最近新闻简布会内容的提问，其高级官员也未予回复。

**油价跌穿90也不应意外**

布兰特原油期货LCOc1近四个月稳步下跌，从6月所及高位逾115美元下跌23%，因对中东供应受阻的担忧消退，美国页岩油生产旺盛，且中国和欧洲需求显示低迷迹象。

波湾的OPEC成员国直到最近都还一直表示，油价下跌是暂时的现象，断定冬季的季节性需求将支撑油价。但现有愈来愈多油市分析师认为，近来油价跌势已不仅是季节性的跌价；部分分析师称，那代表开始朝长期相对充足供应的重要转变。

在面对日益加剧的竞争下，沙特似乎在让交易商对价格的重大变化做好心理建设，而非奋力应对油价滑落及市占率下降。

据消息人士之一，沙特希望大家知道，外界对油价每桶不到90美元“不应感到意外”。另一位消息人士暗示，每桶80美元可能是沙特目前可接受的底线，不过其他几位分析师认为这个数字似乎太低。自2010年以来布兰特原油均价约在103美元，且多半在100-120美元间交投。

尽管最新讨论是目前为止暗示沙特策略改变最直言不讳的尝试，但初步迹象早已开始让油市感到紧张。10月初沙特调降官方售价(OSP)的降幅远大于预期，盼藉此留住亚洲的客户，这被广泛视为打响争夺亚洲客户价格战的第一枪。

“利雅得对油价的政治面底线在转弱。”美国前总统布什(布希)的白宫顾问Robert McNally上月走访沙特后，在一份客户报告中指出。他现为Rapidan Group能源顾问公司总裁。

McNally表示他没听说沙特任何具体的油价或时间安排策略，但告诉路透，沙特“将接受无可避免的价格跌势，以迫使进行必要减产，用以平衡美国页岩油行业荣景的影响。”

随着那份讯息上周开始曝光，油价加速下跌，布兰特原油价格跌至2010年以来最低水准。

“直到三天前左右，市场仍十足相信沙特会减产。”McNally称。他表示，但现在这已不再是定论。(完)

(编译 李爽/李春喜/张若琪 审校 徐文焰/张涛)

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