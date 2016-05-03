沙特希望英国、法国和中国帮助建造住宅 缓解房源紧张

路透迪拜5月2日 - 沙特阿拉伯计划兴建数十万套房屋以缓解经济型房源短缺问题。该国政府已经授权住房部寻求英国、法国和中国协助建造房屋。

官方沙特新闻社(SPA)周一报导，住房部长及其副手已经得到授权，可以与上述三国签署谅解备忘录。

报导未给出协议可能包含内容的细节。但住房部3月曾与韩国以及一个沙特-韩国财团签署备忘录，10年内在利雅得北部开发10万套住宅。该财团包括Daewoo Engineering & Construction Co (047040.KS)和韩华建设。

根据上周宣布的一份广泛的经济改革计划，沙特政府计划到2020年把民众的住房自有率从现在的47%提高5个百分点。该国政府将提供部分资金与监管方面的支持。(完)