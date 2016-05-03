沙特希望英国、法国和中国帮助建造住宅 缓解房源紧张

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透迪拜5月2日 - 沙特阿拉伯计划兴建数十万套房屋以缓解经济型房源短缺问题。该国政府已经授权住房部寻求英国、法国和中国协助建造房屋。
官方沙特新闻社(SPA)周一报导，住房部长及其副手已经得到授权，可以与上述三国签署谅解备忘录。
报导未给出协议可能包含内容的细节。但住房部3月曾与韩国以及一个沙特-韩国财团签署备忘录，10年内在利雅得北部开发10万套住宅。该财团包括Daewoo Engineering & Construction Co (047040.KS)和韩华建设。
根据上周宣布的一份广泛的经济改革计划，沙特政府计划到2020年把民众的住房自有率从现在的47%提高5个百分点。该国政府将提供部分资金与监管方面的支持。(完)
(编译 张涛；审校 许娜)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。