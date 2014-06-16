（更正）《热点透视》沙特与伊朗是稳定油市的关键

(更正：因英文原文有误，修改内文第五段数据)/(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦6月12日 （撰稿 Edward Hadas 编译 李婷仪） -

油市的平静需仰赖一个前景可以预测的中东。该地区最近再起波澜，油价可能也跟着起伏。

最近三年的油价，比过去40年当中任何类似时间段内都平稳，布兰特原油围绕每桶110美元波动。但若不是制裁、战争和动乱导致伊朗出口从2011年以来减少了三分之二、伊拉克产量10多年不见明显改善，油市在那段时间较难维持稳定。这两个因素平衡了其他地方产量快速上升的影响。

然而，伊拉克局势的最新变化可能打破市场平衡。ISIL反叛份子实力增强，而伊拉克正规军软弱无能，打乱了该区域的政治格局。激烈冲突有可能从叙利亚蔓延到伊拉克全境。

这引起石油交易员的注意。周四原油价格每桶大涨了2美元。但如果事态严重冲击该地区的原油生产，这样的涨幅可能就不算什么了。

现在的焦点在沙特阿拉伯和伊朗。他们仍是油市能否保持稳定的关键因素。根据国际能源署(IEA)的2014年5月数据，沙特日产量约975万桶，为中东最大的产油国。伊朗日产量280万桶，排名该地区第三，近期才被伊拉克超越。沙特的角色尤其重要，向来是帮助稳定油价的重要产油国。

油价对于沙特与伊朗的重要性非同小可，他们将迫切地想维持市场现状。但那股迅速兴起的武装势力对这两国极度仇视，成了让人无法忽视的新威胁。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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