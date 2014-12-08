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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 8日 星期一 14:14 BJT

专家称中国应改革金融并降储蓄率

中国大型投行--中金公司首席经济学家梁红表示，短期微调政策都是逆周期的政策调整，对长期难有很大影响。依靠货币政策难以改善结构性问题，只有改革中国金融体系，并将储蓄率降下来，才能改善杠杆率和投资效率的问题。路透
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