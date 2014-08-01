渣打、汇丰与中国企业客户已开展在岸人民币期权新业务

路透北京8月1日 - 随着人民币外汇衍生产品业务的相关新规于今日生效，渣打银行（中国）及汇丰银行（中国）宣布，周五均已和境内中国企业客户成交了第一批新型人民币外汇期权组合产品。渣打、汇丰成为市场上首批推出此类产品的外资银行。

今年6月底，中国外管局发出《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》的通知，支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。该通知将自本周五施行。

通知称，银行可根据企业客户的真实需求，为客户办理包括两个或多个期权的组合业务。由此，中国外汇期权市场终于能够迈开两条腿走路，即银行可在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务。

汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监宋跃升表示：“自新规发布以来，我们的很多企业客户都表达了希望办理期权组合产品业务的意愿。”

他并称，随着人民币国际化的推进以及更多内地企业”走出去“，客户对于人民币汇率避险工具的需求正在迅速增长。新的政策给境内企业管理财务风险提供了更多的金融工具选择，同时鼓励银行开展包括人民币组合式期权在内的多元化业务。

渣打银行提供的新闻稿显示，此次成交的新型人民币外汇期权组合产品由普通欧式期权组成，客户通过和渣打银行同时买入和卖出多个期权的组合，对起外汇敞口进行风险管理，并可开展多样化的交易策略。

渣打中国金融市场部总监叶长远表示，渣打亦在有序地开发人民币新产品，为客户提供更丰富灵活的人民币外汇风险管理方案。

外管局数据显示，银行对客户市场交易量从2012年的285亿美元，增至去年的514亿；银行间外汇市场交易量则从前年的34亿美元，激增至去年的217亿美元。流动性的改善，必将持续激发成交热情。（完）

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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