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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 7日 星期二 13:34 BJT

渣打强烈否认纽约金融局指控

就隐匿与伊朗交易的指控，渣打集团周二强烈否定纽约州金融局所作的立场及对实情的描述，指该行已於五年前停止了所有新来的伊朗客户业务。渣打有意再同金融局商讨并对其观点提出异议。

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