渣打同意以3.4亿美元就伊朗相关交易指控和解

英国渣打银行同意支付3.4亿美元，与纽约监管机构就其隐匿与伊朗相关交易的指控达成和解。除民事罚款，纽约金融局表示渣打还同意设置监测至少两年，以查核其纽约分支的洗钱风险控管。和解结果是渣打集团首席行政总裁冼伯德飞赴纽约主掌谈判之後取得的。