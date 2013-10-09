斯嘉丽·约翰逊再获《Esquire》“最性感女人”殊荣

路透10月7日 - 男性时尚杂志《Esquire》周一称，美国女演员斯嘉丽·约翰逊(Scarlett Johansson)第二次被评为最性感女人。

Johansson之前在2006年被《Esquire》评为最性感女人，她是迄今首位两次获该杂志颁出此殊荣的女性。

2001年，年轻的Johansson凭借《幽灵世界》成名。在今年秋季公映的影片中，她在三部影片中担纲。

“我得努力。我是演艺圈一个28岁的女人，对吧？过不了多久，能接到的就都是母亲的角色了。然后就没有然后了。”Johansson对《Esquire》杂志说道。

《Esquire》杂志去年评选的最性感女人是美国女演员米拉·库妮斯(Mila Kunis)。巴巴多斯歌手蕾哈娜(Rihanna)、英国女演员凯特·贝金赛尔(Kate Beckinsale)以及南非女演员查理·塞隆(Charlize Theron)也获此殊荣。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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