独家：渣打行政总裁计划裁减至多25%高层员工 以削减成本

路透新加坡/伦敦10月9日 - 根据一份发给员工备忘录显示，渣打集团(STAN.L)首席行政总裁温拓思计划将最多裁减25%的资深员工，以削减成本，此举可能导致约1,000个高层岗位被裁撤。

路透看到的内部文件显示，温拓思表示计划削减25%的1-4级员工。这些级别涵盖董事会成员、及董事总经理层级的高层银行人员，总数在4,000人左右。

今年6月出任首席行政总裁的温拓思表示，该行已经裁减雇员数量，其他受影响员工会在11月底之前接到通知。

温拓思称，作为他的战略检讨的一部分，该行还将处分资产，并裁减客户数量。

“我们需要为...投资创造空间。尽管一些空间将来自效率提升，但我们也将寻求剥离并不出彩的业务，以及对于我们的核心实力可有可无的一些活动、业务或区域，”温拓思在备忘录中表示。(完)