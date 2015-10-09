独家：渣打行政总裁计划裁减至多25%高层员工 以削减成本

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡/伦敦10月9日 - 根据一份发给员工备忘录显示，渣打集团(STAN.L)首席行政总裁温拓思计划将最多裁减25%的资深员工，以削减成本，此举可能导致约1,000个高层岗位被裁撤。
路透看到的内部文件显示，温拓思表示计划削减25%的1-4级员工。这些级别涵盖董事会成员、及董事总经理层级的高层银行人员，总数在4,000人左右。
今年6月出任首席行政总裁的温拓思表示，该行已经裁减雇员数量，其他受影响员工会在11月底之前接到通知。
温拓思称，作为他的战略检讨的一部分，该行还将处分资产，并裁减客户数量。
“我们需要为...投资创造空间。尽管一些空间将来自效率提升，但我们也将寻求剥离并不出彩的业务，以及对于我们的核心实力可有可无的一些活动、业务或区域，”温拓思在备忘录中表示。(完)
(编译 张荻/刘秀红；审校 张涛/张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。