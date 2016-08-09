6月渣打人民币环球指数按月跌1.8% 受跨境人民币支付下滑拖累

路透香港8月9日 - 渣打周二公布最新的人民币环球指数，由5月的1,968点跌至6月的1,933点，按月跌幅1.8%。该指数自去年8月汇率改革以来累计下跌近两成，同期在岸人民币兑美元亦录得6.5%的跌幅。

跨境人民币支付在5月轻微反弹后，6月再次录得按月跌幅，是指数在该月下跌的最大原因。这反映了人民币贸易结算和其他汇款渠道的实质需求仍然疲弱，离岸人民币下跌亦是持续拖低指数的因素。

不过，渣打表示，无论美元兑在岸或离岸人民币均克服了＂脱欧＂带来的影响，前者在6.70以下水平站稳，在岸及离岸差价亦保持在较窄水平。人民银行改善了与市场的沟通，政策取向变得更为透明，市场亦对每日中间价以一篮子货币作为参考的形成机制有更深认识。

尽管资本流出的压力仍在，但外资流入中国在岸债市在6月达到476.8亿元人民币，是有纪录以来第二高。外资与在岸市场的连接渠道日趋增加，亦有助推动人民币国际化。

＂人民币在岸现货价和中间价的走势，反映当局并不容许在岸人民币在短期内进一步转弱至逾6.70水平。我们认为这反映两个原因。首先，当局想避免突破此心理关口后可能引发的进一步资本外流。＂该行称。

根据渣打估算，中国的非外来自直接投资资本外流由5月的350亿美元，上升至6月的430亿美元。其次，当局或期望在9月的20国集团峰会及10月1日人民币正式加入特别提款权（SDR）前，增加人民币的稳定性及令在岸人民币在6.70以下保持平稳。

＂我们相信，若美元兑人民币维持在6.70以下及美元转弱，人民币兑一篮子货币在短期或有空间下跌。不过只要美元兑人民币能保持在6.70以下，市场应对此不以为然。＂该行续指，除非美元大幅上升，否则美元兑人民币可望保持在6.70以下，并维持年底在6.67的预测。

渣打于2012年11月推出渣打人民币环球指数。指数覆盖七个主要的人民币离岸市场，包括香港、伦敦、新加坡、台北、纽约、首尔和巴黎；计算四项业务的增长，包括存款（财富储存）、点心债券和存款证（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易管道）。（完）