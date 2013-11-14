美国调查摩根大通在华招聘 涉及温家宝女儿--《纽约时报》

路透香港11月14日 -《纽约时报》周四报道称，美国当局对摩根大通(JPM.N)在华招聘情况的调查，涉及前中国国务院总理温家宝女儿经营的一家咨询公司。

报道援引文件、公告和采访信息称，摩根大通与Lily Chang经营的一家咨询公司签有合同，每月向该公司支付7.5万美元。该公司看来只有Lily Chang和另外一位员工。报道称，Lily Chang是温家宝之女温如春的化名，该咨询公司与摩根大通的合同是在温家宝任总理期间签订的。

报道称，这只是美国当局对摩根大通广泛调查的一部分，当局正调查摩根大通是否用合同和职位换取生意。《纽约时报》8月时曾报道称，美国当局对摩根大通的调查，涉及其雇用光大集团董事长唐双宁之子与前铁道部官员张曙光之女。

《纽约时报》周四报道提到，温如春开的这家咨询公司名叫FullmarkConsultants，2006-2008年期间获得摩根大通180万美元款项。

摩根大通驻香港发言人周四称，该行正全力配合监管机构的调查。她拒绝进一步评论，但提到了该行季度公告。公告中称，美国证券交易委员会要求该行提供有关香港雇员以及与某些客户之间业务关系的信息。

路透未能立即联系到温如春置评。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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