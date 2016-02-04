若申根协定终止将令欧洲损失1,200亿美元--法国智库

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透巴黎2月3日 - 法国官方智库France Strategie周三称，若欧洲永久性恢复边境管制，将在未来10年给申根区国家带来约1,100亿欧元（1,200亿美元）的损失。
申根协定是欧洲一体化的重要成果之一。但大量非洲和中东移民涌入令欧洲的选民不胜担忧，他们向政府施压，一些政府迫于压力已经暂时性恢复边境管制。
France Strategie的研究指出，若申根协定终止将导致跨境旅游和贸易下滑，这将让欧洲在未来10年失去0.8%的GDP。
研究人员称，对于法国来说，短期内的代价将达到10-20亿欧元，未来10年的代价将达到100亿欧元，相当于GDP的0.5%。
“长期来看，永久性边境管制常态化相当于对申根国家间的贸易征税3%，这将导致贸易结构性下滑10-20%，”他们指出。
研究称，一半的代价源于游客数量下滑，38%的损失来自跨境工作人员所受的影响，12%的损失源于额外的货运成本。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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