油服巨头斯伦贝谢计划裁员9000人

路透1月15日 - 全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)宣布裁员9,000人，占员工总数的7%左右；在油价暴跌背景下，该公司集中精力控制成本。

该公司表示，第四季支出达17.7亿美元，其中包括震波勘测业务、委内瑞拉货币贬值和裁员引起的减损支出。

斯伦贝谢上月曾表示，将提列与裁员和部分震波勘测船资产减记相关的10亿美元支出。

“他们确实说过要裁员，但裁员规模这么大，太让人惊讶了，”Tigress Financial Partners分析师Philip Van Deusen接受路透采访时表示。

由于过去六个月以来油价挫跌了将近60%，包括BP和康菲石油国际(ConocoPhillips)在内的不少跨国石油巨头纷纷裁员。布兰特原油期货周四收在每桶47.67美元。

“如果油价持于当前水平，那么这些油企中的任何一家都无法仅凭一次裁员就能调整得过来，”KeyBanc Capital Markets分析师Robin Shoemaker接受路透采访时表示。

作为斯伦贝谢客户的石油生产企业纷纷缩减2015年资本预算，并减少了油井开采数量。

斯伦贝谢表示，公司2015年包括多客户和项目管理投资在内的资本支出预计将为30亿美元。2014年资本支出为40亿美元。

“在这种不确定性的环境下，我们将继续把精力集中于我们可以控制的部分上...”公司执行长Kibsgaard表示。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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