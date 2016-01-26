独家：欧盟料无条件批准斯伦贝谢收购Cameron Intl.--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔1月25日 - 两名知情人士周一称，全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)以148亿美元收购设备制造商Cameron International Corp CAM.N一案，预计将获欧盟无附带条件批准。
这桩收购将使斯伦贝谢得以用较低的价格，向石油企业提供更为多样的产品，并提高市场占有率。当前各家油企正在削减支出以因应油价下跌。
反垄断专家曾表示，这两家美国企业提供的产品线互补，意味此桩交易的监管把关可望较松。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。斯伦贝谢发言人Joao Felix表示，该公司通常不讨论并购机会。
Cameron International未立即回覆要求置评的电邮。欧盟竞争监管机构预计2月5日前就该交易做出决定。
美国反垄断监管机构去年11月无条件批准了斯伦贝谢和Cameron International的交易。两家公司预计第一季完成合并。
斯伦贝谢周一股价跌2.9%，收报63.3美元；Cameron International跌2.4%，收报59.11美元。(完)
(编译 张若琪 审校 王颖)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。