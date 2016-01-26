独家：欧盟料无条件批准斯伦贝谢收购Cameron Intl.--消息

路透布鲁塞尔1月25日 - 两名知情人士周一称，全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)以148亿美元收购设备制造商Cameron International Corp CAM.N一案，预计将获欧盟无附带条件批准。

这桩收购将使斯伦贝谢得以用较低的价格，向石油企业提供更为多样的产品，并提高市场占有率。当前各家油企正在削减支出以因应油价下跌。

反垄断专家曾表示，这两家美国企业提供的产品线互补，意味此桩交易的监管把关可望较松。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。斯伦贝谢发言人Joao Felix表示，该公司通常不讨论并购机会。

Cameron International未立即回覆要求置评的电邮。欧盟竞争监管机构预计2月5日前就该交易做出决定。

美国反垄断监管机构去年11月无条件批准了斯伦贝谢和Cameron International的交易。两家公司预计第一季完成合并。

斯伦贝谢周一股价跌2.9%，收报63.3美元；Cameron International跌2.4%，收报59.11美元。(完)