版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 17日 星期五 04:24 BJT

标题新闻：全球最大油田技术服务公司斯伦贝谢宣布首季盈利下滑38.8%，将再裁员两千

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐