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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 16:01 BJT

国际油市：油市投资需要增长，以帮助平衡市场--斯伦贝谢CEO

路透迪拜9月26日 - 油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)的执行长Paal Kibsgaard周一在迪拜的一次会议上表示，石油勘探和生产方面的投资不久必须增长，以帮助平衡全球石油市场。

中长期的油市环境仍将受到周期性波动影响，未来该行业的服务运营商数量可能越来越少，而规模则越来越大。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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