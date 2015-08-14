《Schneider专栏》特朗普缘何越众而出 成为遥遥领先的“异类”候选人

路透8月13日 - （本文作者Bill Schneider是乔治梅森大学公共与国际事务教授。以下内容仅代表其个人观点。）

我们之前有见过唐纳德·特朗普这样的总统候选人吗？还真没有。特朗普综合了两个政治传统形象：政坛局外人和边缘候选人。这两种人我们都曾见过。但合二为一的，没有。

我们见过没有政治经验的局外人参选的案例。选民们对政治的厌恶以及对华府的恼怒让这些局外人富有吸引力。

有时候这种感觉让选民们转向阿诺·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）或者杰西·文图拉（Jesse Ventura）等明星。1992年参选的罗斯·佩罗（Ross Perot）等商界人士也属于政坛局外人。他们倡导这样一种信条，即应像管理企业一样管理政府。佩罗称他将聘请“世界级专家”以深入检查国家弊病然后进行修复；之后让人们在“电子化的市政厅”里就解决方案进行投票。政治将被消灭。

特朗普的策略有点像佩罗。被问及政策时，特朗普回应道,“我们将有最棒的政策。我将创造更多就业。”特朗普将用金钱开道，创造更多就业，然后展示出来。正如佩罗之前用资讯广告和活动挂图所做的那样。

政府不能像商业一样运营是有原因的吗？当然有。商业并不民主。如果商业是民主的，那就会看起来像政府一样。

很多选民喜欢瞅着特朗普挑战媒体和主流共和党，然后看特朗普在他们擅长的游戏中击败他们。上周共和党总统候选人首次电视辩论之后进行的路透/益普索民调显示，特朗普支持率仍在共和党内遥遥领先。

特朗普威胁称，若未获共和党提名，不排除以独立候选人身份参选，这种表态是否吓到了共和党人？特朗普像一位真正的商人一般对此作出了解释：“我的一生都仰赖影响力，好吗？我相信影响力。”

在一个关键点上，特朗普与佩罗有所不同。佩罗没有独特的意识形态诉求，而特朗普有。特朗普对“茶党”保守派来说具有强烈吸引力。

这是特朗普代表的另一个传统形象：边缘意识形态候选人。他们出现在共和党极端保守派中，包括帕特·布坎南（Pat Buchanan），帕特·罗伯逊（Pat Robertson）和米歇尔?巴赫曼（Michele Bachmann），并出现在民主党的极左派中，包括杰西·杰克逊（Jesse Jackson），霍华德·迪恩（Howard Dean）以及现在参选的伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）。

将特朗普描述成一位意识形态主义者，似乎有些牵强附会。他唯一深信的是他自己。他的信条是：“我是一个聪明人”以及“我真的很有钱。”

顾问们给特朗普写备忘录，向他提供政治建议。但特朗普不需要。“我得做自己，”他说道。“这就是我现在民调中领先的原因。这不是备忘录的功劳。”特朗普的就业计划？“在创造就业方面，我将成为上帝创造的最伟大总统。”如果自恋是一种意识形态，那特朗普就是它的教主。

特朗普缘何如此受极端保守派欢迎？因为他选择了一个完美的参选时机。保守派们迫切想要一名斗士。奥巴马担任总统让保守派们陷入痛苦，且他们觉得遭到了主流共和党的背叛。

2009年奥巴马入主白宫伊始，“茶党”便迅速崛起。对于他们来说，奥巴马是美国历史上最激进的左翼总统。他们一直在等待一位能够表达他们蔑视之情的候选人。而这正是特朗普的所作所为。

“我们有一位根本不着调的总统，”特朗普在辩论中说道。“我本想说他无能，但这么说不好，所以我不想那么做。”

特朗普在另一个问题上的态度也让极端保守派们兴奋：移民。“我将建立一道长城，”特朗普宣布参选时表示，“这方面没人能比我做的更好。”

保守派们不喜欢现在的美国，尤其是一个更多元和更包容的“新美国”的出现。保守派们下定决心要推翻奥巴马在任期间作出的改变。首当其冲的就是“奥巴马医改法案”，特朗普称之为“灾难”和“大谎言”。

保守派们是一股抵抗力量，特朗普则是一位抵抗运动领袖。他的口号--“让美国重归辉煌！”--是恢复“旧美国”的“使命召唤”。“这个国家已深陷困境，”特朗普在辩论中表示。“胜利已不再属于我们。”

想想看，这非常令人惊奇。特朗普这名亿万富豪要与体制相抗。他作为一个保守派扞卫者参加竞选，却没有连贯的政治哲学。这不合理。但迄今为止效果还不错。

那是由于他背后站着一个非同寻常的联盟：反体制平民主义者和极端保守边缘派。他们都乐在反抗。而特朗普就是那位“伟大的反抗者”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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