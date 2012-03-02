中国有望近期出台新政支持校车发展

路透北京3月2日电---中国校车惨剧频发催生了政府对校车安全的关注.消息人士透露,继《校车安全条例(草案徵求意见稿)》发布後,中国政府正考虑从金融,税收,财政等对校车规范发展提供全方位政策支持,相关政策近期有望出台.

消息人士称,除对校车生产者实施严格准入管理制度,并对校车的生产经营优先提供信贷支持,在校车的生产经营环节提供税收减免优惠,以及对校车的购买适当进行财政补贴.

"今後对校车的生产企业资质会有一定要求,对校车生产企业要实行严格的准入管理制度."一位了解情况的消息人士称.他表示,考虑到校车运营有一定公益性,国家财政也会考虑给予适当的财政补贴,估计会是中央和地方财政共同分担.

另一位消息人士透露,在金融信贷方面,将会优先支持校车生产企业的扩大再生产,财税方面可能会考虑在校车的生产,销售及运营等多环节给予税收的减免,包括车辆购置税,营业税等等.

去年12月,中国公布《校车安全条例(草案徵求意见稿)》并向社会徵求意见.不少意见提出,国家对校车的政策支持,特别是对农村地区校车的政策支持,是保证校车安全规定得以落实的前提.

此外,业界还建议进一步充实徵求意见稿中关於国家通过财政资助、税收优惠等措施支持农村地区校车服务的规定,包括进一步明确财政资助、税收优惠的范围,明确校车购置及运行费用的资金来源;明确中央财政和地方财政分担的比例,对中西部以及其他财政比较困难的地方,中央财政支持要给予倾斜等.

受惠于政策支持,资本市场相关个股亦表现活跃,其中宇通客车(600066.SS)今年以来涨幅近20%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟

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