美国券商嘉信理财网站因网络攻击短时停止服务

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
路透纽约4月23日 - 美国券商嘉信理财(SCHW.N)发言人Greg Gable称，该公司网站及移动应用周二因遭到网络攻击暂停服务近两个小时，但客户数据和账户信息并未泄露。
嘉信理财网站在美东时间下午3:45（1945 GMT）左右开始无法访问，该公司称发现网站流量大增，“我们认为这与拒绝服务攻击有关”。
“根据分析，我们深信这次拒绝服务攻击并未影响客户数据和账户，”Gable在一份声明中说道。
拒绝服务攻击可使网站遭遇巨额流量，从而令访问受阻。Gable称，在遭到攻击不到两小时后，公司网站恢复正常。
该公司周二早些时候在Twitter称，其移动应用也出现了技术性问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。